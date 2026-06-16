IND vs NED: पाकिस्तान पर जीत के बावजूद संतुष्ट नहीं भारत, नीदरलैंड्स के खिलाफ बल्लेबाजी और फील्डिंग सुधारने पर नजर

फील्डिंग भी पहले मैच में चिंता का विषय रही थी। शुरुआती चरण में कुछ मौके गंवाए गए, हालांकि बाद में खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे कैच लेकर स्थिति संभाल ली थी। टीम चाहेगी कि नीदरलैंड्स के खिलाफ मैदान पर और ज्यादा चुस्ती दिखाई दे। गेंदबाजी में स्पिन जोड़ी दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने शानदार प्रदर्शन किया था। दोनों ने मिलकर आठ विकेट हासिल किए, जिसमें दीप्ति ने पांच विकेट लेकर मैच का रुख बदल दिया। वहीं श्री चरणी अपनी फ्लाइट और चतुराई से लगातार बल्लेबाजों को परेशान कर रही हैं।