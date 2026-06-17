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ICC ODI Rankings: गुरबाज को हुआ शतकीय पारी से फायदा, रैंकिंग में श्रेयस अय्यर तीन स्थान नीचे

ICC ODI Rankings: धर्मशाला में खेले गए भारत-अफगानिस्तान वनडे के बाद जारी ICC रैंकिंग में श्रेयस अय्यर को नुकसान हुआ है, जबकि अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज ने बड़ी छलांग लगाई है।

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भारत

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Anshika Verma

Jun 17, 2026

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भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Photo - X/Twitter)

ICC ODI Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को मेंस खिलाड़ियों की नई वनडे रैंकिंग जारी की। इस अपडेट में भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को नुकसान हुआ है, जबकि अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को बड़ा फायदा मिला है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले वनडे का असर ताजा रैंकिंग में साफ दिखाई दिया। इस मैच में श्रेयस अय्यर सिर्फ 12 रन बना सके थे। इसके चलते वह तीन स्थान नीचे खिसककर 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

वहीं अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज ने इसी मुकाबले में शानदार शतक लगाया था। उनकी इस पारी का फायदा रैंकिंग में भी मिला और वह छह स्थान की छलांग लगाकर 13वें नंबर पर पहुंच गए।

कोहली-कोहली टॉप 5 पर काबिज

भारतीय खिलाड़ियों में विराट कोहली दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। वह फिटनेस कारणों से अफगानिस्तान सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। कप्तान रोहित शर्मा चौथे, शुभमन गिल पांचवें और केएल राहुल नौवें स्थान पर कायम हैं। न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर बने हुए हैं।

दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। बल्लेबाज तौहीद ह्रदय तीन मैचों में 154 रन बनाने के बाद सात स्थान ऊपर चढ़कर 20वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

गेंदबाजों में राशिद खान ने मारी बाजी

गेंदबाजों की रैंकिंग में बांग्लादेश के शोरीफुल इस्लाम ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया। उन्होंने आखिरी वनडे में छह विकेट लिए और 10 स्थान की छलांग लगाकर 18वें नंबर पर पहुंच गए। मुस्तफिजुर रहमान 12 स्थान ऊपर चढ़कर 25वें और तस्कीन अहमद पांच स्थान ऊपर बढ़कर 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में अफगानिस्तान के राशिद खान पहले स्थान पर बने हुए हैं।

वहीं वेस्टइंडीज के शमर जोसेफ ने भी शानदार प्रदर्शन का फायदा उठाते हुए वनडे गेंदबाजों की सूची में 42 स्थान की बड़ी छलांग लगाई है। वह अब 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
ताजा रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की स्थिति लगभग स्थिर रही, लेकिन श्रेयस अय्यर की गिरावट और गुरबाज की उछाल चर्चा में आ गई है।

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Published on:

17 Jun 2026 05:15 pm

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