ICC ODI Rankings: गुरबाज को हुआ शतकीय पारी से फायदा, रैंकिंग में श्रेयस अय्यर तीन स्थान नीचे

ICC ODI Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को मेंस खिलाड़ियों की नई वनडे रैंकिंग जारी की। इस अपडेट में भारतीय बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को नुकसान हुआ है, जबकि अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज को बड़ा फायदा मिला है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए पहले वनडे का असर ताजा रैंकिंग में साफ दिखाई दिया। इस मैच में श्रेयस अय्यर सिर्फ 12 रन बना सके थे। इसके चलते वह तीन स्थान नीचे खिसककर 15वें नंबर पर पहुंच गए हैं।