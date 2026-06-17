2009, 2018, 2022 और अब 2026, सिर्फ चार बार ODI के इतिहास में सबसे कम ओवर में बने 300 रन

एक-दूसरे को शतक की बधाई देते शुभमन गिल और ईशान किशन। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
Fewest overs to 300 batting 1st in ODIs: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे में शुभमन गिल और ईशान किशन के शतकों की बदौलत टीम इंडिया विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही है। इस मैच में भारत ने महज 35.5 ओवर में 300 के आंकड़े को छूआ है, जो वनडे इंटरनेशनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए चौथी बार है। जब सबसे कम ओवर में 300 रन बने हैं।
भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ महज 35.5 ओवर में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 रनों का आंकड़ा छूआ है। इससे पहले वह 2009 में श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में 34.1 ओवर में तो 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव में 35.4 ओवर में 300 के स्कोर तक पहुंचा था। हालांकि इस मामले में इंग्लैंड की टीम शीर्ष पर है, जब वह 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में सिर्फ 33.1 ओवर में इस जादुई आंकड़े तक पहुंच गई थी।
|रैंक
|टीम
|300 रन पूरे करने में लगे ओवर
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|1
|इंग्लैंड
|33.1 ओवर
|ऑस्ट्रेलिया
|नॉटिंघम
|2018
|2
|भारत
|34.1 ओवर
|श्रीलंका
|राजकोट
|2009
|3
|भारत
|35.4 ओवर
|बांग्लादेश
|चटगांव
|2022
|4
|भारत
|35.5 ओवर
|अफगानिस्तान
|लखनऊ
|2026*
बता दें कि ईशान किशन ने सबसे कम पारियों में 1,000 वनडे रन पूरे करने वाले भारतीय खिलाड़ियों की लिस्ट में चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। ईशान ने ये कमाल 26 पारियों में किया है। इस लिस्ट में शुभमन गिल (19 पारियां) शीर्ष पर हैं। जबकि, विराट कोहली और शिखर धवन ने 24-24 पारियों में ये कारनामा किया है। नवजोत सिंह सिद्धू और श्रेयस अय्यर भी 25-25 पारियों में अपने 1,000 रन पूरे कर चुके हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|गेंदें
|विपक्षी टीम
|स्थान
|वर्ष
|1
|ईशान किशन
|103
|बांग्लादेश
|चटगांव
|2022
|2
|विराट कोहली
|106
|श्रीलंका
|तिरुवनंतपुरम
|2023
|3
|शुभमन गिल
|108
|अफगानिस्तान
|लखनऊ
|2026*
|4
|वीरेंद्र सहवाग
|112
|वेस्टइंडीज
|इंदौर
|2011
|5
|रोहित शर्मा
|117
|वेस्टइंडीज
|गुवाहाटी
|2018
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