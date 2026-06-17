2009, 2018, 2022 और अब 2026, सिर्फ चार बार ODI के इतिहास में सबसे कम ओवर में बने 300 रन

भारत ने अफगानिस्‍तान के खिलाफ महज 35.5 ओवर में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 रनों का आंकड़ा छूआ है। इससे पहले वह 2009 में श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में 34.1 ओवर में तो 2022 में बांग्‍लादेश के खिलाफ चटगांव में 35.4 ओवर में 300 के स्‍कोर तक पहुंचा था। हालांकि इस मामले में इंग्‍लैंड की टीम शीर्ष पर है, जब वह 2018 में ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ नॉटिंघम में सिर्फ 33.1 ओवर में इस जादुई आंकड़े तक पहुंच गई थी।