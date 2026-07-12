‘अव्यवस्था नहीं फैलाएं’, हेड कोच गौतम गंभीर को पूर्व भारतीय कोच अभिषेक नायर ने दिखाया आईना

जियोस्‍टार के मैच सेंटर लाइव पर बात करते हुए अभिषेक नायर ने बताया कि अक्षर पटेल इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए सबसे आसान निशाना थे, क्योंकि वह न सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म थे, बल्कि उन्हें ड्रिफ्ट भी नहीं मिला। जैसा कि भारत में मिलता है। पूर्व कोच ने जोर देते हुए कहा कि अपने स्पिनरों के साथ कंसिस्टेंट बने रहने और उन्हें जल्दी बाहर न करने की जरूरत है। उन्‍होंने कहा कि कुलदीप यादव बार-बार अंदर-बाहर हो रहे हैं। वहीं, वरुण चक्रवर्ती काफी चोटों से जूझ रहे थे। उन्‍होंने स्पिन गेंदबाजी कोच साईराज बहुतुले से स्पिनर्स के साथ मिलकर काम करने की अपील भी की।