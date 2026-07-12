पावरप्ले में बहुत सारे विकेट जाने से आपको बहुत नुकसान हुआ? इस श्रेयस ने कहा कि हम क्लस्टर में हारे और पार्टनरशिप बनाने के बजाय हम चेज के पीछे जा रहे थे, जो इन विकेटों पर आप खास तौर पर नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि आपको शायद इस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ठीक है। इसलिए थोड़ा समय लें और अपने खास बॉलर्स को टारगेट करें। मुझे लगा कि बॉलिंग में उनका एग्ज़िक्यूशन एकदम सही था। उन्होंने यहां बहुत क्रिकेट खेला है। इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि वे अपने मार्क के टॉप पर थे।