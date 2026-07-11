ENG vs IND: इंग्लैंड ने पांचवें T20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर 4-0 से जीती सीरीज़, गेंदबाजों ने जमकर लुटाए रन और बल्लेबाजों ने फिर किया निराश

भारतीय गेंदबाजों ने इस मैच में जमकर रन लुटाए। अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh) ने 4 ओवर में 33 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) ने 4 ओवर में 38 रन दिए और 1 विकेट लिया। प्रिंस यादव (Prince Yadav) ने 4 ओवर में 60 रन दिए। अक्षर पटेल (Axar Patel) ने 4 ओवर में 63 रन दिए। सूर्यांश शेडगे (Suryansh Shedge) ने 3 ओवर में 39 रन दिए। वहीँ शिवम दुबे (Shivam Dube) ने 1 ओवर में ही 22 रन लुटा दिए। दुबे ने इस दौरान 1 विकेट झटका। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी की जगह एक बार फिर संजू सैमसन को मौका मिला, लेकिन वह सिर्फ 27 रन ही बना सके। ईशान किशन (Ishan Kishan) ने सबसे ज़्यादा 56 रन की पारी खेली और उनके अलावा तिलक वर्मा (Tilak Varma) ने भी 53 रन बनाए। श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) सिर्फ 28 रन ही बना सके। अन्य सभी बल्लेबाजों ने खराब बल्लेबाजी की।