IND vs ENG: भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, संजू सैमसन की वापसी हुई, देखें प्लेइंग 11

इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने कहा, “हमें बल्लेबाजी करनी थी, इसलिए बहुत खुश हूं। खैर, हमारा एक छोटा सा मकसद है। अगर हम आज जीत जाते हैं, तो हम दुनिया की नंबर एक टीम बन जाएंगे। तो यही बात हमारे दिमाग में है। जैसा हमने पूरी सीरीज में किया है, हमें सतह के हिसाब से खुद को ढालना होगा और अच्छी प्लानिंग करनी होगी। आदिल राशिद इस फॉर्मेट में अपना 150वां मैच खेल रहे हैं। वह काफी समय से हमारे साथ हैं। वह हमारे लिए बहुत कीमती खिलाड़ी हैं और बल्लेबाजों को चकमा देने की उनकी स्किल शानदार है।”