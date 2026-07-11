शुभमन गिल को टेनिस स्टार अल्कारेज में दिखी अपनी झलक, बोले- उनका ड्रॉप शॉट मेरे ‘शॉर्ट-आर्म’ जैसा है

शुभमन गिल ने स्पेन के युवा टेनिस स्टार कार्लोस अल्कारेज के खेल की जमकर तारीफ की। गिल का मानना है कि अल्कारेज के खेल में उनकी खुद की बल्लेबाजी की झलक दिखती है। गिल ने कहा कि आधुनिक टेनिस में अल्कारेज का ड्रॉप शॉट सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है। यह शॉट उन्हें क्रिकेट के शॉर्ट-आर्म जैब की याद दिलाता है। गिल ने बताया कि शॉर्ट-पिच गेंदों पर शॉर्ट-आर्म शॉट खेलना उनका पसंदीदा और खास शॉट है, जो क्रिकेट में बेहद असरदार साबित होता है।