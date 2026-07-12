भारतीय टीम। (फोटो- IANS)
Eng vs Ind 5th T20I: साउथेम्पटन के द रोज बाउल में खेले गए टी20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में भारत को 56 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने सीरीज में 4-0 से टीम इंडिया का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस हार के साथ ही जहां श्रेयस अय्यर का नाम दुनिया के सबसे खराब टी20 कप्तानों की लिस्ट में जुड़ गया तो वहीं, उनकी अगुवाई में भारत ने कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।
भारत को साउथेम्प्टन में इंग्लैंड के खिलाफ 56 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। रनों के लिहाज से यह उसकी चौथी सबसे बड़ी हार है। पिछले मैच में टीम इंडिया को 125 रन से हार का मुंह देखना पड़ा था, जो टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उसकी पहली सबसे बड़ी हार थी। इतना ही नहीं एक सीरीज या टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा का शर्मनाक रिकॉर्ड भी भारतीय टीम ने बनाया है। इस सीरीज में वह चार मुकाबले हारी है, जो कि सबसे ज्यादा है।
125 बनाम इंग्लैंड (नॉटिंघम) 2026
80 बनाम न्यूजीलैंड (वेलिंगटन) 2019
76 बनाम साउथ अफ्रीका (अहमदाबाद) 2026
56 बनाम इंग्लैंड (साउथैम्प्टन) 2026
51 बनाम साउथ अफ्रीका (न्यू चंडीगढ़) 2025
|सीरीज / टूर्नामेंट
|साल
|हार
|इंग्लैंड दौरा
|2026
|4
|टी20 विश्व कप (इंग्लैंड)
|2009
|3
|टी20 विश्व कप (वेस्टइंडीज)
|2010
|3
|वेस्टइंडीज दौरा
|2023
|3
257/3 इंग्लैंड साउथैम्पटन 2026
246/7 इंग्लैंड वानखेड़े 2026
245/6 वेस्टइंडीज लॉडरहिल 2016
227/3 दक्षिण अफ्रीका इंदौर 202
(नोट: यह इंग्लैंड का सबसे ज्यादा टोटल है, जो 2025 में मैनचेस्टर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 304/2 और 2023 में तारौबा में वेस्टइंडीज के खिलाफ 267/3 के बाद है।)
|कप्तान
|टीम
|शुरुआती मैच
|रिकॉर्ड
|ब्रेंडन टेलर
|जिम्बाब्वे
|7
|पहले 7 टी20I में कोई जीत नहीं
|एल्टन चिगुंबुरा
|जिम्बाब्वे
|7
|पहले 7 टी20I में कोई जीत नहीं
|थिसारा परेरा
|श्रीलंका
|7
|पहले 7 टी20I में कोई जीत नहीं
|श्रेयस अय्यर
|भारत
|7*
|पहले 7 टी20I में कोई जीत नहीं
141 फिल साल्ट बनाम मैनचेस्टर 2025
131 जोस बटलर साउथैम्प्टन 2026
119 फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडी तारूबा 2023
116एलेक्स हेल्स बनाम श्रीलंका चटगांव 2014
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