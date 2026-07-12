Eng vs Ind 5th T20I: साउथेम्पटन के द रोज बाउल में खेले गए टी20 सीरीज के 5वें और आखिरी मुकाबले में भारत को 56 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने सीरीज में 4-0 से टीम इंडिया का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस हार के साथ ही जहां श्रेयस अय्यर का नाम दुनिया के सबसे खराब टी20 कप्‍तानों की लिस्‍ट में जुड़ गया तो वहीं, उनकी अगुवाई में भारत ने कई शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं।