इंग्‍लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में अक्षर पटेल ने तीसरे ओवर में ही बाउंड्री रोप के पास हैरी ब्रूक कैच ड्रॉप किया। ब्रूक ने उसके बाद 39 रन बनाए। फिर तीसरे मैच में हर्षित राणा ने सैम करन का कैच छोड़ा, जिन्‍होंने उस मैच में 41 रन की पारी खेली। इंग्‍लैंड के खिलाफ 5वें मैच में भारत की ओर से फिर तीन कैच ड्रॉप हुए। सबसे ज्‍यादा नुकसान हैरी ब्रूक का कैच छोड़कर शिवम दुबे ने किया। जब वह सिर्फ तीन रन पर थे। इसके बाद उन्‍होंने नाबाद 95 रन बनाते हुए दूसरे विकेट के लिए रिकॉर्ड 233 रन की साझेदारी की। वहीं, 16वें ओवर में जोस बटलर का कैच शेड्गे ने छोड़ा। जबकि ब्रूक का दूसरा कैच आखिरी ओवर में ईशान किशन ने छोड़ा।