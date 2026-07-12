Eng vs Ind ODIs: विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का डेढ़ दशक पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 59 रन बनाते ही तोड़ देंगे

विराट कोहली (फाइल फोटो: insta @virat.kohli)
Eng vs Ind ODI Series: इंग्लैंड के दौरे पर भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 0-4 से हार गई। अब टीम इंडिया शुभमन गिल की अगुवाई में तीन मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज की तैयारी में जुटी है। इस सीरीज का पहला मुकाबला 14 जुलाई को भारतीय समयानुसार, दोपहर 3.30 बजे से ऐजबेस्टन में खेला जाएगा। इस सीरीज में विराट कोहली सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और एमएस धोनी के इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़कर शीर्ष पर पहुंच सकते हैं।
भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे इंटरनेशन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम दर्ज है, जिन्होंने 48 मैचों में 1546 रन बनाए हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह 1523 रनों के साथ दूसर स्थान पर हैं, तो वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंग्लैंड के खिलाफ 1455 रन बनाए। विराट कोहली 59 रन बनाने ही सचिन को पीछे छोड़ देंगे। अगर वह इस सीरीज में 150 रन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वह इस मामले में शीर्ष पर पहुंच जाएंगे।
|खिलाड़ी
|टीम
|मैच
|रन
|औसत
|शतक
|अर्धशतक
|महेंद्र सिंह धोनी
|भारत
|48
|1546
|46.84
|1
|10
|युवराज सिंह
|भारत
|37
|1523
|50.76
|4
|7
|सचिन तेंदुलकर
|भारत
|37
|1455
|44.09
|2
|10
|विराट कोहली
|भारत
|38
|1397
|41.08
|3
|10
|सुरेश रैना
|भारत
|37
|1207
|41.62
|1
|11
|इयान बेल
|इंग्लैंड
|31
|1163
|43.07
|2
|6
|केविन पीटरसन
|इंग्लैंड
|28
|1138
|45.52
|1
|8
|राहुल द्रविड़
|भारत
|30
|1012
|38.92
|0
|11
|वीरेंद्र सहवाग
|भारत
|27
|1008
|37.33
|1
|7
|सौरव गांगुली
|भारत
|26
|975
|39.00
|1
|7
|मोहम्मद अजहरुद्दीन
|भारत
|24
|911
|65.07
|0
|8
|पॉल कॉलिंगवुड
|इंग्लैंड
|34
|866
|36.08
|0
|6
|जो रूट
|इंग्लैंड
|25
|851
|42.55
|3
|4
|रोहित शर्मा
|भारत
|23
|846
|47.00
|3
|4
भारतीय टीम के सात सदस्यों को बर्मिंघम में ट्रेनिंग करते देखा गया है। विराट कोहली, शुभमन गिल, रोहित शर्मा और केएल राहुल नेट सेशन में जमकर बल्लेबाज की है। जबकि जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और गुरनूर बराड़ ने गेंदबाजी में जमकर पसीना बहाया है। भारत ने अलग-अलग मैच के हालात को दोहराने के लिए लोकल नेट बॉलर्स की भी सेवाएं लीं, जिसमें दो स्पिनर और एक तेज गेंदबाज शामिल था। उम्मीद है कि रविवार शाम तक कोचिंग स्टाफ समेत बाकी सदस्य भी टीम से जुड़ जाएंगे।
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