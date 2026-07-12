Eng vs Ind ODIs: विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का डेढ़ दशक पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 59 रन बनाते ही तोड़ देंगे

भारत और इंग्‍लैंड के बीच वनडे इंटरनेशन में सबसे ज्‍यादा रन बनाने का रिकॉर्ड एमएस धोनी के नाम दर्ज है, जिन्‍होंने 48 मैचों में 1546 रन बनाए हैं। इस मामले में दूसरे नंबर पर पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह 1523 रनों के साथ दूसर स्‍थान पर हैं, तो वहीं क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने इंग्‍लैंड के खिलाफ 1455 रन बनाए। विराट कोहली 59 रन बनाने ही सचिन को पीछे छोड़ देंगे। अगर वह इस सीरीज में 150 रन बनाने में सफल हो जाते हैं, तो वह इस मामले में शीर्ष पर पहुंच जाएंगे।