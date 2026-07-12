दरअसल, यह घटना इंग्लैंड की पारी के छठे ओवर की दूसरी गेंद हुई। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने ऑफ स्टंप के बाहर हैरी ब्रूक को छोटी गेंद फेंकी और ब्रूक ने बड़ा पुल शॉट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद मोटा टॉप एज लेते हुए हवा में ऊंची चली गई। यह दुबे के लिए एक सीधा आसान सा कैच लग रहा था, जो इनफील्ड से वापस भागे थे। हालांकि, वह गेंद को ठीक से जज नहीं कर सके और बड़ा मौका गंवाते हुए ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को लाइफलाइन दे दी।