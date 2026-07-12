12 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Monsoon

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

ENG vs IND 5th T20I: भारत की हार का असली विलेन कौन? जिसके ब्‍लंडर की वजह इंग्लैंड के पक्ष में मुड़ गया मैच

Shivam Dube drop catch: इंग्‍लैंड ने भारत के खिलाफ साउथेम्‍प्‍टन में 56 रनों से जीत दर्ज की है। शुरुआत में शानदार नजर आ रही भारतीय टीम की ओर से शिवम दुबे की एक गलती इतनी भारी पड़ी की मैच का रुख पलट गया।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 12, 2026

Shivam Dube drop catch

श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)

Shivam Dube drop catch of Harry Brook: भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला शनिवार को साउथेम्प्टन के द रोज बाउल में खेला गया। भारतीय कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, जिसे सही साबित करते हुए भारतीय टीम ने फिल साल्ट को जल्दी आउट करके शानदार शुरुआत की। लेकिन, कुछ ही ओवर बाद ऑलराउंडर शिवम दुबे की एक गलती इतनी भारी पड़ गई, जिसने मैच का रुख पलटकर रख दिया।

शिवम दुबे ने हैरी ब्रूक को दिया जीवनदान

दरअसल, यह घटना इंग्लैंड की पारी के छठे ओवर की दूसरी गेंद हुई। तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने ऑफ स्टंप के बाहर हैरी ब्रूक को छोटी गेंद फेंकी और ब्रूक ने बड़ा पुल शॉट मारने का प्रयास किया, लेकिन गेंद मोटा टॉप एज लेते हुए हवा में ऊंची चली गई। यह दुबे के लिए एक सीधा आसान सा कैच लग रहा था, जो इनफील्ड से वापस भागे थे। हालांकि, वह गेंद को ठीक से जज नहीं कर सके और बड़ा मौका गंवाते हुए ने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को लाइफलाइन दे दी।

इंग्‍लैंड के कप्‍तान ने खेल डाली 95 रन की पारी

भारत के लिए यह मौका गंवाना मैच का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, क्‍योंकि उस समय ब्रूक अपनी पारी की शुरुआत कर रहे थे और उन्होंने इस जीवनदान का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों पर नाबाद 95 रन की पारी खेली, जबकि जोस बटलर ने 64 गेंदों पर 131 रन की पारी खेली। इन दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 233 रन की बड़ी पार्टनरशिप हुई, जिसकी मदद से इंग्लैंड ने 257 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

ईशान किशन ने भी छोड़ा कैच

भारत की ओर से खराब फील्डिंग यहीं खत्म नहीं हुई। हालांकि दुबे ने 19वें ओवर में बटलर को आउट किया। जब इंग्लैंड के कप्तान 90 रन बनाकर खेल रहे थे तो ईशान किशन ने फिर से उनका कैच छोड़ दिया। मैच के बाद खुद कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने माना कि वह फील्डिंग की वजह से हारे। अगर, वह कैच नहीं छोड़ते तो इंग्‍लैंड को 220 के आसपास रोका जा सकता था, जिसे वह चेज कर सकते थे।

इंग्लैंड ने 4-0 से सीरीज़ में क्लीन स्वीप किया

258 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करते हुए भारत ने भी आक्रामक शुरुआत की, लेकिन ईशान किशन (56) और तिलक वर्मा (53) के अर्धशतकों के बावजूद 20 ओवर में 201/8 रन ही बना सका। इंग्लैंड ने 56 रन से जीत हासिल करके सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप किया। इस हार के चलते भारत आईसीसी मेन्स टी20 रैंकिंग में नंबर-1 से नंबर-2 पर पहुंच गया है।

Eng vs Ind: दुनिया के सबसे खराब कप्तानों की लिस्‍ट में जुड़ा श्रेयस अय्यर का नाम, T20I के इतिहास में भारत के नाम दर्ज हुए कई शर्मनाक रिकॉर्ड

ये भी पढ़ें
IND vs ENG 5th T20I

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

12 Jul 2026 10:15 am

Published on:

12 Jul 2026 09:58 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs IND 5th T20I: भारत की हार का असली विलेन कौन? जिसके ब्‍लंडर की वजह इंग्लैंड के पक्ष में मुड़ गया मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

विराट कोहली के निशाने पर सचिन तेंदुलकर का डेढ़ दशक पुराना रिकॉर्ड, सिर्फ 59 रन बनाते ही तोड़ देंगे

Eng vs Ind ODIs
क्रिकेट

ENG vs IND: इंग्लैंड में सूपड़ा साफ होने के बाद श्रेयस अय्यर स्‍वीकार की अपनी गलती, बताया कहां हो गई चूक

Shreyas Iyer on Eng vs Ind 5th T20I
क्रिकेट

सबसे खराब कप्तानों की लिस्‍ट में जुड़ा श्रेयस का नाम, T20I में भारत के नाम दर्ज हुए कई शर्मनाक रिकॉर्ड

IND vs ENG 5th T20I
क्रिकेट

ENG vs IND: इंग्लैंड ने पांचवें T20 मैच में भारत को 56 रन से हराकर 4-0 से जीती सीरीज़, गेंदबाजों ने जमकर लुटाए रन और बल्लेबाजों ने फिर किया निराश

ENG defeats IND
क्रिकेट

IND vs ENG: जोस बटलर ने जड़ा तूफानी शतक, ब्रूक सेंचुरी से चूके, इंग्लैंड ने भारत को दिया 258 रनों का लक्ष्य

IND vs ENG 5th T20
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.