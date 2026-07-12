IND vs ZIM: चोटिल वरुण चक्रवर्ती जिम्बाब्वे दौरे से बाहर, रवि बिश्नोई को मिला मौका, जानें कब से खेला जाएगा दौरा

इसके अलावा हर्षित राणा इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में खेले गए तीसरे टी20 में दाहिने हैमस्ट्रिंग में अचानक तकलीफ होने की बात कही थी। स्कैन में पता चला कि उन्हें ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग चोट है। इस वजह से उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर कर दिया गया। राणा आगे की जांच और प्रबंधन के लिए बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) को रिपोर्ट करेंगे। राणा की जगह इंग्लैंड वनडे सीरीज में दाएं हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को मौका दिया गया है।