‘वही पुरानी गलती फिर दोहरा रही है टीम इंडिया…’, Sanju Samson को बाहर करने पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान, मैनेजमेंट को दी सलाह

Mohammad Kaif statement on Sanju Samson: इंग्लैंड के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड (मैनचेस्टर) के मैदान पर खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत को 4 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद पूर्व भारतीय दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के सेलेक्टर्स और मैनेजमेंट पर बड़ा हमला बोला है। कैफ का मानना है कि संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन से बाहर करना और मैदान पर दोनों बाएं हाथ के (लेफ्ट-हैंडर) ओपनर्स को उतारना एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल थी। उन्होंने चेतावनी दी है कि टीम इंडिया वही पुरानी गलती दोबारा कर रही है, जो उसने टी20 वर्ल्ड कप के दौरान की थी।