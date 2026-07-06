IND vs ENG ODI सीरीज से पहले इंग्लैंड पहुंचे रोहित शर्मा, शुरू की नेट प्रैक्टिस, देखें वायरल Video

अब हर मैच और सीरीज के साथ रोहित शर्मा पर ज्‍यादा नजर रखी जा रही है, क्‍योंकि अब आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 में 15 महीने बाकी हैं। 39 साल की उम्र में उनकी उम्र और फिटनेस पर सवाल उठेंगे। पिछले कुछ सालों से फिटनेस उनके लिए चिंता का विषय रही है। रोहित परमानेंट ओपनर के तौर पर अपनी जगह को लेकर चल रही सभी बहस को खत्म करना चाहेंगे। वह इंग्‍लैंड पहुंच चुके हैं। इंग्लैंड के हालात में ढलने के लिए उनके पास एक और हफ्ता बाकी है। उन्‍होंने वहां पहुंचकर नेट प्रैक्टिस करनी भी शुरू कर दी है।