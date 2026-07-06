‘संजू सैमसन के साथ सही नहीं हुआ’, आर अश्विन ने दूसरे T20I के लिए टीम चयन पर उठाए गंभीर सवाल

R Ashwin on Sanju Samson exclusion: पूर्व भारतीय स्पिन ऑलराउंडर ने इंग्‍लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले के लिए प्‍लेइंग इलेवन से अनुभवी संजू सैमसन को बाहर करने और वैभव सूर्यवशी को उनकी जगह लाने पर हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि संजू के साथ सही नहीं हुआ है और यह गंभीर भी अच्‍छे से जानते हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने सवाल किया कि क्‍या क्या सोशल मीडिया गंभीर के सेलेक्शन के फैसलों पर असर डाल रहा है?