6 जुलाई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

‘संजू सैमसन के साथ सही नहीं हुआ’, आर अश्विन ने दूसरे T20I के लिए टीम चयन पर उठाए गंभीर सवाल

R Ashwin on Sanju Samson exclusion: आर अश्विन ने अनुभवी संजू सैमसन को मैनचेस्‍टर में खेले गए दूसरे टी20 की प्‍लेइंग से बाहर कर युवा वैभव सूर्यवंशी को लाने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि यह हेड कोच गौतम गंभीर भी जानते हैं कि संजू के साथ सही नहीं हुआ है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jul 06, 2026

R Ashwin on Sanju Samson exclusion

दूसरे टी20 से पहले संजू सैमसन से बात करते गौतम गंभीर। (फोटो सोर्स: वीडियो स्‍क्रीन शॉट)

R Ashwin on Sanju Samson exclusion: पूर्व भारतीय स्पिन ऑलराउंडर ने इंग्‍लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले के लिए प्‍लेइंग इलेवन से अनुभवी संजू सैमसन को बाहर करने और वैभव सूर्यवशी को उनकी जगह लाने पर हेड कोच गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि संजू के साथ सही नहीं हुआ है और यह गंभीर भी अच्‍छे से जानते हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने सवाल किया कि क्‍या क्या सोशल मीडिया गंभीर के सेलेक्शन के फैसलों पर असर डाल रहा है?

आयरलैंड के खिलाफ दो टी20 और इंग्‍लैंड के खिलाफ पहले टी20 में संजू सैमसन के लगातार तीन मैचों सिंगल डिजिट स्कोर के बाद मैनचेस्‍टर मैच के लिए प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था। उनकी जगह टीनएज ओपनर वैभव सूर्यवंशी का इंटरनेशनल डेब्यू कराया। लेकिन, भारत यह मैच चार विकेट से हार गया, जिसमें सूर्यवंशी 10 गेंदों पर दो छक्‍कों की मदद से सिर्फ 14 रन बना सके।

'संजू क्या सोच रहा होगा?'

आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि वह इस बात से हैरान हैं कि इस साल की शुरुआत में भारत की टी20 वर्ल्ड कप जीत में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होने के बावजूद संजू सैमसन को बाहर कर दिया गया। उन्‍होंने कहा कि अभी मैं परेशान हूं, क्योंकि सैमसन को टीम से इतनी जल्दी निकाल दिया गया। संजू क्या सोच रहा होगा? जब वह नेट्स में प्रैक्टिस करेगा तो वह कितना मोटिवेटेड होगा?

'अब वे नंबर-3 के लिए संजू पर जरूर विचार करेंगे'

उन्‍होंने आगे कहा कि अब आपके पास टॉप ऑर्डर में पहले से ही तीन लेफ्ट-हैंडर हैं। अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी और ईशान किशन। मैं आपको बता रहा हूं कि अब वे नंबर-3 के लिए संजू पर जरूर विचार करेंगे। कोचिंग स्टाफ और गौतम गंभीर समेेत सभी जानते हैं कि यह संजू के साथ सही नहीं हुआ है। इसलिए अब उन्हें किसी तरह स्थिति को संभालना होगा।

'क्‍या सोशल मीडिया का असर फैसले लेने पर पड़ रहा?'

अश्विन ने अंत में कहा कि मुझे एक बात की चिंता भी सता रही है। क्या सोशल मीडिया की बातें और बाहर का सारा शोर टीम तक आ रहा है? क्या इससे फैसले लेने पर असर पड़ रहा है? मैं लंबे समय से क्रिकेट देख रहा हूं और मैंने भारतीय टीम में कई नेताओं को देखा है। उन्होंने कभी भी बाहर के शोर को ड्रेसिंग रूम तक नहीं आने दिया और ऐसा ही होना भी चाहिए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

06 Jul 2026 04:18 pm

Published on:

06 Jul 2026 04:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘संजू सैमसन के साथ सही नहीं हुआ’, आर अश्विन ने दूसरे T20I के लिए टीम चयन पर उठाए गंभीर सवाल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘वही पुरानी गलती फिर दोहरा रही है टीम इंडिया…’, Sanju Samson को बाहर करने पर मोहम्मद कैफ का बड़ा बयान, मैनेजमेंट को दी सलाह

Mohammad Kaif statement, Sanju Samson dropped, India vs England 2nd T20 2026, Old Trafford Manchester
क्रिकेट

IND vs ENG ODI सीरीज से पहले इंग्लैंड पहुंचे रोहित शर्मा, शुरू की नेट प्रैक्टिस, देखें वायरल Video

Rohit Sharma starts practice for IND vs ENG ODIs
क्रिकेट

Ind vs Eng 3rd T20I: ट्रेंड ब्रिज में इंग्लैंड ने नहीं, भारत ने खेला था पहला मुकाबला, जानें कैसा रहा है रिकॉर्ड

Ind vs Eng 3rd T20I Trent Bridge Record
क्रिकेट

4 गेंद पर 4 विकेट… दसुन शनाका ने डबल हैट्रिक झटक रचा इतिहास, लसिथ मलिंगा दो बार कर चुके हैं ऐसा

dasun shanaka first double hat trick
क्रिकेट

‘Ishan Kishan को हटाने का दम है, तो उसे हटा दो’ , Team India के सेलेक्शन पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

Sanju Samson, Rajat Patidar, Aakash Chopra YouTube, India vs England T20 2026, Ishan Kishan,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.