‘Ishan Kishan को हटाने का दम है, तो उसे हटा दो’ , Team India के सेलेक्शन पर आकाश चोपड़ा ने उठाए सवाल

Aakash Chopra On Ishan Kishan, Sanju Samson and Rajat Patidar: इंग्लैंड के खिलाफ चल रही पांच मैचों की टी20 सीरीज के बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने टीम कॉम्बिनेशन को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए आकाश चोपड़ा ने साफ शब्दों में कहा कि टीम इंडिया में संजू सैमसन के साथ सही नहीं हो रहा है। बता दें कि संजू सैमसन 2026 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे और वहां 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' भी रहे थे। इसके बावजूद इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन से उन्हें बाहर कर दिया गया, जिससे फैंस और जानकार हैरान हैं।