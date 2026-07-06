SL U19 vs IND U19: दिमंथा महाविथान की सेंचुरी के दम पर जीता श्रीलंका, राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय की 87 रन की पारी गई बेकार

SL U19 vs IND U19 2nd unofficial ODI: भारत अंडर-19 और श्रीलंका अंडर-19 टीमों के बीच आज सोमवार को हंबनटोटा में बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में एक समय भारतीय टीम 81 के स्‍कोर पर चार विकेट गंवा चुकी थी, लेकिन यहां से राहुल द्रविड़ के छोटे बेटे अन्वय द्रविड़ ने अपने छोटे अंडर-19 करियर की अब तक की सबसे बड़ी पारी 87 रन की पारी खेली और भारत को दूसरे अनाधिकारिक वनडे में 285 के स्‍कोर तक पहुंचाया। हालांकि इसके जवाब में श्रीलंका की टीम ने दिमंथा महाविथान के शतक के दम पर दो ओवर शेष रहते 8 विकेट से जीत दर्ज की।