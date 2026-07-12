रसोइए के साथ मारपीट के आरोप पर पहली बार बोले शशांक सिंह, सोशल मीडिया पर लिखा भावुक पोस्ट, कहा – वसूली की थी साजिश

शशांक ने बताया कि यह पूरी घटना पैसे के फायदे के लिए उन पर दबाव बनाने का एक जाल था। सिंह ने लिखा, "जैसे-जैसे और बातें सामने आईं, मुझे यकीन हो गया कि वह कभी भी हमारे घर में नेक इरादे से नहीं आया था। मेरा मानना ​​है कि प्लान था कि झूठी एफआईआर दर्ज करके मुझ पर दबाव बनाया जाए, यह उम्मीद करते हुए कि मैं अपनी सार्वजनिक पहचान बचाने के लिए पैसे दूंगा। मेरे हिसाब से, एफआईआर का इस्तेमाल असली शिकायत के बजाय जबरदस्ती वसूली के एक टूल के तौर पर किया गया।