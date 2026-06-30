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Punjab Kings के शशांक सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, घरेलू कुक ने मारपीट, गाली-गलौज और बंधक बनाने का लगाया आरोप

FIR on IPL Player Shashank Singhपंजाब किंग्स के क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता, रिटायर्ड स्पेशल डीजी शैलेश सिंह के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज हुई है। रसोइए ने मारपीट, गाली-गलौज और मोबाइल छीनने के आरोप लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Jun 30, 2026

FIR on Shashank Singh

शशांक सिंह (फोटो- IANS)

FIR Against IPL Star Shashank Singh: भोपाल की रतिबाद पुलिस ने पंजाब किंग्स के क्रिकेटर शशांक सिंह और उनके पिता, पुलिस के रिटायर्ड स्पेशल डायरेक्टर जनरल (डीजी) शैलेश सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उनके घर पर काम करने वाले एक कुक ने मारपीट, गाली-गलौज और जबरदस्ती मोबाइल छीनने के अलावा बंधक बनाने का आरोप लगाया है।एफआईआर में शैलेश सिंह, शशांक सिंह और उनके ड्राइवर को आरोपी बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296(बी), 115(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

कुछ दिन पहले ही शुरू किया था काम

रीवा जिले के रहने वाले शिकायतकर्ता विपेंद्र सिंह तोमर ने 25 जून को नीलबाद स्थित परिवार के बंगले में रसोइए के तौर पर काम शुरू किया था। विपेंद्र का आरोप है कि उन्हें खाने-पीने और रहने की सुविधा के साथ 15,000 रुपए महीने की सैलरी देने का वादा किया गया था। पीड़ित ने अपनी लिखित शिकायत में कहा, "सैलरी, खाने और रहने की सुविधा का भरोसा मिलने के बाद मैं वहां काम करने के लिए तैयार हो गया और उनके घर पर ही रहने लगा।"

तोमर ने आरोप लगाया कि बाद में उनसे कहा गया कि उनके काम में कमियां हैं और उनका मोबाइल फोन छीन लिया गया। उन्होंने पुलिस को बताया, "28 जून को नाश्ता बनाने के बाद मैंने शैलेश सिंह से अपना मोबाइल फोन वापस मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे परेशान होकर मैं अपने कमरे में चला गया।"

शिकायतकर्ता ने आगे आरोप लगाया कि "शैलेश सिंह, उनके बेटे शशांक सिंह और उनके ड्राइवर मेरे कमरे में आए, मुझे अपशब्द कहे और हाथों व घूंसों से मारपीट करने लगे। मुझे पीटने के बाद, उन्होंने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाल दिया।" शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनके मोबाइल फोन से 1,000 रुपए ट्रांसफर किए, यह कहते हुए कि यह खाने और रहने के खर्च के लिए थे। तोमर ने अपने बयान में कहा, "घटना के बाद, मैं शिकायत दर्ज कराने और कानूनी कार्रवाई की मांग करने के लिए अपने रिश्तेदारों के साथ पुलिस स्टेशन आया।"

आपको बता दें कि शशांक सिंह इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए खेलते हैं, जबकि उनके पिता शैलेश सिंह मध्य प्रदेश पुलिस के रिटायर्ड स्पेशल डीजी हैं। पुलिस इन आरोपों की जांच कर रही है। आईएएनएस ने रिटायर आईपीएस अधिकारी शैलेश सिंह से भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, हालांकि, अभी तक कोई बयान नहीं मिला है।

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Updated on:

30 Jun 2026 07:57 am

Published on:

30 Jun 2026 07:38 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Punjab Kings के शशांक सिंह के खिलाफ FIR दर्ज, घरेलू कुक ने मारपीट, गाली-गलौज और बंधक बनाने का लगाया आरोप

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