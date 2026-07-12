IND vs ENG: वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम को झटका, हर्षित राणा पूरी सीरीज से बाहर, प्रिंस यादव को मिला मौका

Harshit Rana ruled out, India vs England ODI Series: टी20 सीरीज हारने के बाद भारत अब इंग्लैंड से तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने जा रहा है। इस सीरीज का पहला मुक़ाबला 14 जुलाई को बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। इस मैच से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं।