IND vs ZIM T20: ज़िम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान, संजू सैमसन की टीम से छुट्टी, रिंकू सिंह की वापसी हुई

इसके अलावा टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद फिनिशिर रिंकू सिंह को ड्रॉप कर दिया गया था। अब उनकी टी20 टीम में वापसी हुई है। इनके अलावा, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं। अशोक शर्मा ने आईपीएल 2026 में अपनी तेज रफ्तार गेंदबाजी से सुर्खियां बटोरी थीं। हर्ष दुबे और वरुण चक्रवर्ती को स्पिन गेंदबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया है, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर टीम का हिस्सा रहे अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई को मौका नहीं दिया गया।