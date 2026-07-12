IND vs ENG Test: कोहली- सचिन जो न कर पाये वह कर दिखाया यस्तिका भाटिया ने, लॉर्ड्स मैदान पर शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर

लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में अबतक 10 भारतीय बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है। सभी बल्लेबाज पुरुष हैं। पूर्व कप्तान विराट कोहली और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर इस मैदान में कभी शतक नहीं लगा पाये हैं। लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा दिलीप वेंगसरकर ने तीन शतक जड़े हैं। उनके अलावा केएल राहुल ने दो शतक लगाए हैं। वीनू मांकड़, जी विश्वनाथ, रवि शास्त्री, मोहम्मद अज़हरुद्दीन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, अजीत अगरकर और अजिंक्य रहाणे ने एक - एक शतक जड़ा है।