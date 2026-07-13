Eng vs Ind: रोहित शर्मा के पास एक बड़ा माइलस्टोन पार करने का मौका, ODI में सिर्फ 2 भारतीय ही हासिल कर सके हैं ये मुकाम

England vs India ODI Series: भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज मंगलवार 14 जुलाई से होने जा रहा है। पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार, 3.30 बजे बर्मिंघम के ऐजबेस्‍टन स्‍टेडियम में खेला जाएगा। शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम टी20 सीरीज का बदला लेने के इरादे से उतरेगी। इस मुकाबले में पूर्व भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा के निशाने पर एक बड़ा माइलस्‍टोन पार करने का मौका होगा, जो अब तक दो भारतीय सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली पार कर सके हैं।