T20 Mumbai 2026: देशपांडे के आखिरी 6 गेंदों पर धमाकेदार कैमियो पारी के दम पर मराठा रॉयल्स सेमीफाइनल में

जब बांगर आउट हुए तो टीम तीन अंकों में पहुंच गई थी। अर्जुन अमित दानी (3) जल्दी आउट हो गए, लेकिन अयाज खान को मैक्सवेल डेविड स्वामीनाथन (16 गेंदों में 18 रन) के रूप में एक और अच्छा पार्टनर मिला और इन दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 44 रन की पार्टनरशिप हुई। अयाज खान 49 गेंदों में 87 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें सात चौके और आधा दर्जन छक्के शामिल थे। इसके बाद देशपांडे ने छक्के मारने की अपनी शानदार पारी से सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली, क्योंकि वह छह गेंदों में 20 रन बनाकर नाबाद रहे।