ENG vs NZ Test: अचानक जो रूट बनाए गए इंग्लैंड के कप्तान, बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन नाइटक्लब कांड के चलते टीम से बाहर

ईसीबी ने आधिकारिक बयान में कहा कि जांच पूरी होने तक स्टोक्स और एटकिंसन को टीम से अलग रखा गया है। घटना में सारासेन्स अकादमी के खिलाड़ी और ईसीबी सुरक्षा दल के सदस्य टोटोआ औवा का नाम सामने आया है। हालांकि, रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टोक्स और एटकिंसन सीधे तौर पर लड़ाई में शामिल नहीं थे। एक सुरक्षा कर्मी घायल हुआ था, लेकिन पुलिस को नहीं बुलाया गया और इस मामले में किसी आपराधिक कार्रवाई की संभावना नहीं जताई जा रही है।