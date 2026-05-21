GT vs CSK: गुजरात लगाएगी टॉप-2 के लिए ज़ोर, चेन्नई को चाहिए टॉप-4, कहीं बारिश न बिगाड़ दे खेल? देखें मौसम का हाल

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आज रात एक ऐसा महामुकाबला होने जा रहा है, जो चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) का भविष्य तय करेगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस (GT) की टीम चेन्नई की मेजबानी करेगी। गुजरात की टीम पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, लेकिन उनके लिए टॉप-2 में जगह पक्की करने के लिए यह मैच जीतना बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें फाइनल में पहुंचने के दो मौके मिल सकें। वहीं दूसरी तरफ, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए यह करो या मरो की जंग है। चेन्नई को प्लेऑफ की रेस में जिंदा रहने के लिए आज हर हाल में जीत चाहिए, हालांकि जीत के बाद भी उन्हें दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर रहना पड़ेगा।