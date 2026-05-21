CSK Qualification Scenario: चेन्नई को खुद जीतने के बाद भी इन 3 टीमों के भरोसे रहना पड़ेगा, समझिए प्लेऑफ का पूरा गणित

CSK Qualification Scenario: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लीग स्टेज में अब सिर्फ 5 मैच बचे हैं और प्लेऑफ की रेस बेहद रोमांचक हो गई है। लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और मुंबई इंडियंस (MI) इस रेस से पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं, जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB), गुजरात टाइटंस (GT) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) ने ऑफिशियल तौर पर क्वालीफाई कर लिया है। अब चौथे नंबर के लिए असली जंग राजस्थान रॉयल्स (RR), पंजाब किंग्स (PBKS), कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR), दिल्ली कैपिटल्स (DC) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच है।