हार्दिक पंड्या की बढ़ी मुश्किलें! KKR से करारी हार के बाद IPL ने लिया बड़ा एक्शन, कप्तानी पर भी मंडराया खतरा

Hardik Pandya Fined IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस (MI) के लिए यह साल किसी बुरे सपने जैसा रहा है, और अब कप्तान हार्दिक पंड्या की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ ईडन गार्डन्स मैदान पर मिली 4 विकेट की हार के बाद हार्दिक पंड्या पर आईपीएल आचार संहिता (IPL Code of Conduct) का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। इस सीजन में पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस का सफर बेहद निराशाजनक रहा है और इस नई मुश्किल ने हार्दिक की टेंशन दोगुनी कर दी है।