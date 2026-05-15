बीच मैदान पर अंपायर से भिड़े कीरोन पोलार्ड, गाली-गलौज करना पड़ा भारी, BCCI ने लिया एक्शन

इससे पहले, पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। प्रभसिमरन सिंह (57 रन) ने पंजाब को जबरदस्त शुरुआत दी थी और एक समय लग रहा था कि स्कोर 220 के पार जाएगा। लेकिन तभी शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी का जादू दिखाया। शार्दुल ने 39 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उन्होंने मात्र एक ही ओवर में प्रभसिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट करके पंजाब की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि, आखिरी ओवरों में अजमतुल्लाह उमरजई ने 17 गेंदों में 38 रन बनाकर पंजाब को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन तिलक वर्मा की पारी के आगे यह स्कोर भी छोटा पड़ गया।