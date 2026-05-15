15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

बीच मैदान पर अंपायर से भिड़े कीरोन पोलार्ड, गाली-गलौज करना पड़ा भारी, BCCI ने लिया एक्शन

Kieron Pollard fine MI vs PBKS: धर्मशाला के मैदान पर पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए हाई-वोल्टेज मैच में कीरोन पोलार्ड को अंपायर से बदतमीजी महंगी पड़ गई। वहीं तिलक वर्मा और शार्दुल ठाकुर ने हारी हुई बाजी पलट दी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

May 15, 2026

कीरोन पोलार्ड, Kieron Pollard fine MI vs PBKS

कीरोन पोलार्ड (Photo - IANS)

Kieron Pollard fine MI vs PBKS: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर गुरुवार की रात क्रिकेट का असली रोमांच देखने को मिला। मुंबई इंडियंस (MI) ने पंजाब किंग्स (PBKS) को एक बेहद करीबी मुकाबले में 6 विकेट से हरा तो दिया, लेकिन इस जीत के साथ एक बड़ा विवाद भी जुड़ गया। मुंबई इंडियंस के बैटिंग कोच कीरोन पोलार्ड पर अंपायर से बदतमीजी करने के लिए मैच फीस का 15% जुर्माना लगाया गया है।

पोलार्ड को गुस्सा क्यों आया?

मैच के 19वें ओवर में माहौल काफी गरमा गया था। खबर है कि पोलार्ड ने चौथे अंपायर के खिलाफ अभद्र भाषा (गाली-गलौज) का इस्तेमाल किया, जिसे IPL आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। पोलार्ड ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन उन पर जुर्माने के साथ-साथ एक डिमेरिट पॉइंट भी लगा दिया गया है। यह पहली बार नहीं है जब पोलार्ड का नाम अनुशासन तोड़ने में आया हो।

आखिरी ओवर का असली हीरो तिलक

201 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत धमाकेदार रही। रयान रिकेलटन ने सिर्फ 23 गेंदों में 48 रन कूटकर पंजाब के गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। हालांकि, बीच में रोहित शर्मा (25 रन) और कुछ अन्य विकेट गिरने से मैच फंस गया था। ऐसे में तिलक वर्मा संकटमोचक बनकर उभरे। तिलक ने महज 33 गेंदों में 75 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने आखिरी ओवर में दो छक्के जड़कर मैच मुंबई की झोली में डाल दिया। तिलक का साथ विल जैक्स और रदरफोर्ड ने भी बखूबी निभाया। पंजाब की ओर से युजवेंद्र चहल ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन वह तिलक के तूफान को नहीं रोक सके।

शार्दुल ठाकुर की चतुराई आई काम

इससे पहले, पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। प्रभसिमरन सिंह (57 रन) ने पंजाब को जबरदस्त शुरुआत दी थी और एक समय लग रहा था कि स्कोर 220 के पार जाएगा। लेकिन तभी शार्दुल ठाकुर ने अपनी गेंदबाजी का जादू दिखाया। शार्दुल ने 39 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट झटके। उन्होंने मात्र एक ही ओवर में प्रभसिमरन और कप्तान श्रेयस अय्यर को आउट करके पंजाब की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। हालांकि, आखिरी ओवरों में अजमतुल्लाह उमरजई ने 17 गेंदों में 38 रन बनाकर पंजाब को 200 के पार पहुंचाया, लेकिन तिलक वर्मा की पारी के आगे यह स्कोर भी छोटा पड़ गया।

पंजाब के लिए बढ़ी मुश्किलें

इस हार के साथ पंजाब किंग्स (PBKS) की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका लगा है। यह उनकी लगातार पांचवीं हार है। अब अगर उन्हें रेस में बने रहना है, तो अपने बचे हुए दोनों मैच हर हाल में जीतने होंगे। वहीं, मुंबई के लिए यह जीत मरहम की तरह है, जिसने उनके गिरते मनोबल को थोड़ा सहारा दिया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

15 May 2026 12:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / बीच मैदान पर अंपायर से भिड़े कीरोन पोलार्ड, गाली-गलौज करना पड़ा भारी, BCCI ने लिया एक्शन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

CSK playoff scenarios: क्या आज हारी तो प्लेऑफ की रेस से बाहर होगी सीएसके? समझें पूरे समीकरण

CSK playoff qualification scenarios
क्रिकेट

क्या टीम इंडिया के लिए अब नहीं खेलेंगे विराट कोहली? स्टंप माइक में रिकॉर्ड हुई बातचीत, Video वायरल

ipl 2026 virat-kohli
क्रिकेट

‘हार्दिक से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाई जा रही है’, पंड्या की खराब कप्तानी और फॉर्म पर अश्विन का बड़ा बयान

Hardik Pandya captaincy
क्रिकेट

दाम बड़े और दर्शन छोटे! जानें अब तक कैसा रहा IPL इतिहास के सबसे महंगे ऋषभ पंत का प्रदर्शन

Rishabh Pant performance in IPL 2026
क्रिकेट

अर्शदीप सिंह की नई रील ने मचाया बवाल, मजाक की आड़ में नस्लवाद करना पड़ सकता है महंगा

Arshdeep singh and Tilak Verma IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.