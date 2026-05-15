ऋषभ पंत का कटेगा पत्ता, बुमराह भी बैठेंगे बाहर? अगली सीरीज के लिए टीम सेलेक्शन पर आई बड़ी अपडेट

Team India Selection Update: आईपीएल 2026 के बाद भारतीय टीम को अफगानिस्तान के खिलाफ एक टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेलनी है। इस सीरीज के लिए टीम इंडिया का सेलेक्शन कुछ ही दिनों में होने वाला है। इस सेलेक्शन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कई बड़े बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार टीम में कई नए खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है, तो बड़े खिलाड़ियों को बाहर बैठना पड़ सकता है।