दाम बड़े और दर्शन छोटे! जानें कैसा रहा LSG की लुटिया डुबाने वाले IPL इतिहास के सबसे महंगे ऋषभ पंत का प्रदर्शन

Rishabh Pant performance in IPL 2026: ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्‍हें लखनऊ सुपर जायंट्स नीलामी में 27 करोड़ की बड़ी रकम पर खरीदा गया था, लेकिन उनका प्रदर्शन कीमत के हिसाब से बिलकुल भी अच्‍छा नहीं रहा है। एलएसजी को उम्‍मीद थी कि पंत बल्‍ले से अपने निडर अंदाज में रन बनाएंगे और उनकी कप्‍तानी में टीम सफलता के नए आयाम छूएगी, लेकिन वह न तो बल्‍ले से कुछ खास कर पाए और कभी भी ऐसे कप्तान नहीं लगे, जिनके पास इस फॉर्मेट के लिए जरूरी रणनीतिक सूझबूझ हो। यही वजह है कि उनकी टीम पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है।