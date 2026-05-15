भारत के नए T20 कप्तान को लेकर रवि शास्त्री का बड़ा बयान, संजू सैमसन को बताया सबसे मजबूत दावेदार

Ravi Shastri on India new t20 captain: आईपीएल 2026 के खत्‍म होने के बाद भारतीय टी20 टीम आयरलैंड और इंग्‍लैंड के दौरे पर जाएगी। लेकिन, इससे पहल टी20 टीम के नए कप्‍तान को लेकर चर्चाओं को बाजार गर्म है। खासतौर पर लंबे समय से सूर्यकुमार यादव के खराब प्रदर्शन को देखते हुए। भले ही भारत ने दो महीने पहले सूर्या की कप्‍तानी में आईसीसी टी20 वर्ल्‍ड कप का खिलाब जीता था, लेकिन उसमें भी वह बल्‍ले से कुछ खास नहीं कर पाए थे। जबकि संजू सैमसन ने प्‍लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता था।