लगातार 5 मैच हारने के बाद पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स के लिए कर पाएगी क्वालीफाई? जानें क्या कहते हैं समीकरण

चेन्नई सुपर किंग्स 12 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर जरूर है, लेकिन उसकी राह भी आसान नहीं है। उसे अगला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेलना है, लेकिन आखिरी दो मैच सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खिलाफ हैं, जो प्लेऑफ की रेस में सबसे आगे चल रही हैं। अगर चेन्नई दो मैच जीत लेती है तो उसके 16 अंक हो जाएंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स भी अगर अपने तीन में से दो मैच जीतती है तो उसके भी 16 अंक हो जाएंगे।