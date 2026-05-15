PBKS vs MI: ‘इस हार को पचाना वाकई मुश्किल’, टीम को बाहर होने की कगार पर आता देख छलका कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द

PBKS vs MI: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) में गुरुवार रात मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्‍स के बीच बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में एमआई ने 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज की। प्‍लेऑफ की रेस से पहले ही बाहर हो चुकी मुंबई की 12 मुकाबलों में यह चौथी जीत है। जबकि पंजाब किंग्स की ये इस सीजन की लगातार पांचवीं हार है। वह 12 मैचों के बाद 13 अंकों के साथ फिलहाल पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर बनी हुई है। लेकिन, अब उसके बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। अब यहां से उसके लिए हर मैच करो या मरो का है। पंजाब कप्‍तान श्रेयस अय्यर भी मैच के बाद काफी निराश नजर आए। उन्‍होंने कहा कि इस हार को पचाना वाकई मुश्किल है।