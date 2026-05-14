150 से ज्याद मैच खेलने के बाद कप्तान बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने जसप्रीत बुमराह, यह दिग्गज पहले नंबर पर

Punjab Kings vs Mumbai Indians, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 58वां मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) और पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जा रहा है। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में मुंबई इंडियंस की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। इसी के साथ एमआई आईपीएल इतिहास की ऐसी पहली टीम बन गई है, जिसके लिए एक ही सीजन में 3 भारतीय खिलाड़ियों ने कप्तानी की है।