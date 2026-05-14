PBKS vs MI: मुंबई इंडियंस को लगा दोहरा झटका! हार्दिक के बाद अब सूर्या भी हुए बाहर, धर्मशाला में कौन संभालेगा टीम की कप्तानी?

Suryakumar Yadav out PBKS vs MI IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें सीजन का 58वां मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) और पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा। धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच से पहले मुंबई इंडियंस को दोहरा झटका लगा है। टीम के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या पहले ही चोट की वजह से बाहर थे, और अब खबर आ रही है कि स्टैंड-इन कप्तान सूर्यकुमार यादव भी निजी कारणों से आज का मैच नहीं खेलेंगे। सूर्या ने इस बारे में टीम मैनेजमेंट को पहले ही जानकारी दे दी है और वे टीम के साथ धर्मशाला नहीं गए हैं।