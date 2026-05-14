IPL 2026: CSK को बड़ा झटका, ओवरटन जांघ में चोट के कारण लीग से बाहर, टीम ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

ओवरटन का सीजन से बाहर होना चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओवरटन इस सीजन सीएसके के अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के आखिरी मुकाबले में जेमी ओवरटन लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 'मैन ऑफ द मैच' रहे थे। उन्होंने एलएसजी के खिलाफ 4 ओवर में 36 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए थे। ओवरटन की शानदार गेंदबाजी के बूते सीएसके जबरदस्त वापसी करते हुए एलएसजी को 203 रनों के टोटल पर रोकने में सफल रही थी। ओवरटन ने इस सीजन 17.78 की औसत से विकेट चटकाए हैं, जबकि उनका इकोनॉमी 8.89 का रहा है। गेंद के साथ-साथ ओवरटन ने बल्ले से भी अहम योगदान दिया है। वह 158 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 136 रन बना चुके हैं।