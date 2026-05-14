PBKS vs MI weather Report: पंजाब और मुंबई के मैच पर ऑरेंज अलर्ट का खतरा! बारिश से धुला मुकाबला तो पंजाब किंग्स की प्लेऑफ की उम्मीदों को लगेगा झटका

PBKS vs MI weather report Dharamsala: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 58वां मुकाबला पंजाब किंग्स (PBKS) और पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस (MI) के बीच खेला जाएगा। 14 मई को धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में बारिश का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने धर्मशाला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और गुरुवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। पूरे दिन आसमान में 70 प्रतिशत बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे मैच बारिश की भेंट चढ़ सकता है।