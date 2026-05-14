IPL 2026 के बाद इन तीन कप्तानों पर गिरेगी गाज! दो को किया जा सकता है टीम से रिलीज

पंत के व्यक्तिगत प्रदर्शन पर नज़र डाली जाये तो इस सीजन उन्होंने 11 मैचों की 11 पारियों में 27.88 की औसत से 251 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 138.67 का रहा है। आईपीएल 2025 में 14 मैचों में 13 पारियों में 24.45 की औसत से 269 रन बनाए थे। 2025 में उनका स्ट्राइक रेट 133.16 का था। लखनऊ के लिए पंत ने 25 मैचों की 24 पारियों में 21.6 के मामूली औसत से 520 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और दो अर्धशतक आए हैं। पिछले दो सीजन में बतौर विकेटकीपर पंत ने एक स्टंपिंग और 14 कैच लिए हैं। पंत के खराब प्रदर्शन और बुरी कप्तानी को देखते हुए टीम मैनेजमेंट न सोर्फ उन्हें कप्तानी से हटा सकती है। बल्कि टीम से भी रिलीज किया जा सकता है।