वैभव सूर्यवंशी बनाने की जिद्द या बच्चे पर अत्याचार? वायरल वीडियो देख कांप जाएगा दिल

एक तरफ वे लोग हैं जो इसे सरासर गलत मान रहे हैं। उनका कहना है कि इतने छोटे बच्चे को बड़े और तेज गेंदबाजों के सामने डालना खतरनाक हो सकता है, खासकर तब जब बच्चा खुद डरा हुआ हो। यह न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी उसे तोड़ सकता है। वहीं, दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि चैंपियन बनने के लिए डर को भगाना जरूरी है। उनका तर्क है कि अगर वैभव आज दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों को खेल रहे हैं, तो उसके पीछे ऐसी ही कड़ी ट्रेनिंग रही होगी।