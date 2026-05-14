एक गलती और प्लेऑफ्स से बाहर होने की कगार पर पहुंच गई KKR, कोच ने बताई हार की सबसे बड़ी वजह

हार के बावजूद नायर ने युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी की जमकर तारीफ की। अंगकृष ने 46 गेंदों में 71 रनों की परिपक्व पारी खेली। कोच ने कहा कि हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार जैसे वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के सामने जिस तरह अंगकृष ने बल्लेबाजी की, उससे साफ है कि वह बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। साथ ही, उन्होंने रिंकू सिंह की वापसी पर भी खुशी जताई, जिनके साथ टीम मैनेजमेंट ने काफी समय बिताया ताकि वे अपनी पुरानी लय वापस पा सकें। और अब KKR का अगला मुकाबला अब शनिवार को ईडन गार्डन्स में गुजरात टाइटंस से होगा, जहां टीम अपनी इन गलतियों को सुधारने के इरादे से उतरेगी।