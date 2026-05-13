RCB vs KKR: बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, नहीं हुई ओवरों में कोई कटौती, देखें प्लेइंग 11

रायपुर की पिच बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं रही है। उम्मीद है कि गेंदबाज यहां के हालात का फायदा उठाएंगे, खासकर अब जब बारिश के कारण मैदान में मौजूद नमी एक बड़ा फैक्टर बन गई है। आरसीबी इस मैच को जीतकर प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान हासिल करना चाहेगी। यह टीम फिलहाल 11 में से 7 मैच जीतकर दूसरे पायदान पर मौजूद है। वहीं, केकेआर 10 में से 5 मुकाबले गंवाकर 8वें पायदान पर है। इस जीत के साथ आरसीबी के पास 16 अंक होंगे और ये टीम प्लेऑफ की टिकट लगभग पक्की कर लेगी।