IPL 2026: प्लेऑफ से पहले CSK ने और मजबूत किया स्क्वाड, चोटिल रामकृष्ण की जगह मैकनील को टीम से जोड़ा

दूसरी ओर, रामकृष्ण घोष के लिए IPL डेब्यू बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। चेपॉक स्टेडियम में खेलते हुए चोटिल होने के कारण वे पूरे सीजन से बाहर हो गए। घोष की चोट ने CSK की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। इससे पहले टीम के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद और बल्लेबाज आयुष म्हात्रे चोट के कारण पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। सीजन शुरू होने से पहले नाथन एलिस भी चोटिल हो गए थे, जबकि उनकी जगह आए स्पेंसर जॉनसन हाल ही में चोट से उबरकर टीम में वापस लौटे हैं। इसके अलावा, स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण सीजन की शुरुआत से ही बाहर चल रहे हैं।