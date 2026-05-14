RCB ने जीता 8वां मैच, अंक तालिका में सबको पछाड़ा, फिर भी कंफर्म नहीं हुआ प्लेऑफ्स का टिकट, जानें क्यों

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के पास अभी दो-दो मैच बचे हैं। आरसीबी को अब तक प्लेऑफ का टिकट इसलिए नहीं मिला, क्योंकि प्लेऑफ की रेस में अभी भी छह टीमें ऐसी हैं जो 16 अंकों के आंकड़े को छू सकती हैं या उससे आगे निकल सकती हैं। यही वजह है कि आरसीबी को अब तक प्लेऑफ का टिकट नहीं मिला है। हालांकि, इस बार कांटे की टक्कर को देखते हुए, 17 अंक हासिल करने वाली टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। अगर बचे हुए दो मुकाबलों में आरसीबी और गुजरात टाइटंस एक-एक अंक भी हासिल कर लेती हैं, तो उनका प्लेऑफ टिकट लगभग कन्फर्म हो जाएगा।