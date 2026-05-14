PBKS vs MI Playing 11: मुंबई को लगा बड़ा झटका! कप्तान पांड्या हुए बाहर, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

Hardik Pandya injury update: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में आज धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर पंजाब किंग्स (PBKS) और मुंबई इंडियंस (MI) के बीच मुकाबला होना है। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही मुंबई इंडियंस के खेमे से बुरी खबर आ रही है। कप्तान हार्दिक पांड्या पीठ में खिंचाव (Back Strain) की वजह से आज के मैच से बाहर हैं। और अब खबर आई है कि स्टैंड-इन कप्तान सूर्यकुमार यादव भी निजी कारणों से आज का मैच नहीं खेलेंगे। सूर्या ने टीम मैनेजमेंट को सूचित कर दिया है और वे टीम के साथ धर्मशाला नहीं पहुंचे हैं।