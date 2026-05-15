MI vs PBKS: तिलक वर्मा की तूफानी पारी, मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया

MI vs PBKS IPL 2026 Highlights: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। एचपीसीए स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नाबाद 75 रन बनाए और टीम को आखिरी ओवर में जीत दिलाई। इस हार के साथ पंजाब किंग्स को लगातार पांचवीं शिकस्त झेलनी पड़ी।