पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार के विलेन बने ये 2 खिलाड़ी, 8 ओवर में ही इन 2 बॉलर्स में लुटा दिए 108 रन

17वें ओवर तक मुंबई इंडियंस ने 151 रन बना लिए थे और उनके चार विकेट गिर चुके थे। अगले तीन ओवर में 50 रन की जरूरत थी और यहां से उनके लिए जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन मार्को यानसन ने 18वें ओवर में 22 रन लुटा दिए। इसके बाद 19वें ओवर में बार्टलेट ने 15 रन खर्च किए। आखिरी ओवर में जीत के लिए मुंबई इंडियंस को 15 रन की जरूरत थी। बार्टलेट की पहली गेंद पर जैक्स ने छक्का मार दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने कोई रन नहीं लिया, लेकिन चौथी और पांचवीं गेंद पर दो लगातार छक्के लगाकर मैच मुंबई इंडियंस की झोली में डाल दिया।