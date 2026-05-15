15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार के विलेन बने ये 2 खिलाड़ी, 8 ओवर में ही इन 2 बॉलर्स में लुटा दिए 108 रन

IPL 2026 PBKS vs MI Highlights: आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर उनकी लगातार पांचवीं हार थमा दी। तिलक वर्मा की 33 गेंदों में 75 रन की विस्फोटक पारी खेली।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 15, 2026

punjab Kings vs Mumbai Indian ipl 2026

मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के दौरान अपने खिलाड़ियों के चर्चा करते हुए श्रेयस अय्यर (IASN)

Punjab Kings vs Mumbai Indians: आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से हरा दिया। यह पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार है और इस हार के बाद उनपर प्लेऑफ से बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। धर्मशाला में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। 201 रन के लक्ष्य को मुंबई इंडियंस ने एक गेंद रहते 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया।

तिलक वर्मा ने मुंह से छीना मैच

इस मुकाबले में तिलक वर्मा ने 33 गेंद में 75 रनों की पारी खेली और यह पारी तब खेली, जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसके अलावा विल जैक्स ने 10 गेंद में 25 रन बनाए और पंजाब किंग्स के मुंह से मैच छीन लिया। इस हार के बाद पंजाब किंग्स पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर तो है, लेकिन अब उनके प्लेऑफ में जगह बनाने की राह थोड़ी मुश्किल हो गई है। वहीं, जीत के बावजूद मुंबई इंडियंस पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अब पंजाब किंग्स को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और लखनऊ सुपरजायंट्स के खिलाफ हर हाल में जीत हासिल करनी होगी, अगर उन्हें प्लेऑफ में जगह बनानी है।

हालांकि, अगर इस हार की वजह को देखें तो टीम के ही दो गेंदबाज पंजाब किंग्स की हार के विलेन बन गए। आपको बता दें कि 201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत अच्छी रही। रोहित शर्मा ने 26 गेंद में 25 रन की पारी खेली, तो रयान रिकेल्टन ने 30 गेंद में 48 रन बनाए, जिसमें चार चौके और चार छक्के शामिल थे। इसके बाद नमन धीर सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए।

खूब पिटे बार्टलेट और यानसेन

मुंबई इंडियंस पहले 10 ओवर में 90 रन भी नहीं बना सकी थी और उनके तीन बड़े विकेट गिर चुके थे। पिच स्लो हो चुकी थी और दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर रही मुंबई इंडियंस के लिए अगले 10 ओवर में 111 रन बनाना आसान नहीं था। लेकिन इसके बाद जेवियर बार्टलेट और मार्को यानसेन की खराब गेंदबाजी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया।

17वें ओवर तक मुंबई इंडियंस ने 151 रन बना लिए थे और उनके चार विकेट गिर चुके थे। अगले तीन ओवर में 50 रन की जरूरत थी और यहां से उनके लिए जीत मुश्किल लग रही थी, लेकिन मार्को यानसन ने 18वें ओवर में 22 रन लुटा दिए। इसके बाद 19वें ओवर में बार्टलेट ने 15 रन खर्च किए। आखिरी ओवर में जीत के लिए मुंबई इंडियंस को 15 रन की जरूरत थी। बार्टलेट की पहली गेंद पर जैक्स ने छक्का मार दिया। इसके बाद अगली गेंद पर उन्होंने एक सिंगल लिया। तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने कोई रन नहीं लिया, लेकिन चौथी और पांचवीं गेंद पर दो लगातार छक्के लगाकर मैच मुंबई इंडियंस की झोली में डाल दिया।

इस मुकाबले में मार्को यानसन और जेवियर बार्टलेट की सबसे ज्यादा धुनाई हुई और दोनों ने 13.80 की इकोनॉमी से रन लुटाए। मार्को यानसन ने जहां 4 ओवर में 55 रन देकर एक विकेट हासिल किया, वहीं जेवियर बार्टलेट ने 3.5 ओवर में 53 रन खर्च कर दिए।

ये भी पढ़ें

PBKS vs MI: पंजाब ने मुंबई को दिया 201 रनों का लक्ष्य प्रभसिमरन और उमरजई की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी
क्रिकेट
IPL 2026 PBKS vs MI

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

15 May 2026 06:52 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार के विलेन बने ये 2 खिलाड़ी, 8 ओवर में ही इन 2 बॉलर्स में लुटा दिए 108 रन

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

PBKS vs MI: ‘इस हार को पचाना वाकई मुश्किल’, टीम को बाहर होने की कगार पर आता देख छलका कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द

PBKS vs MI Match Highlights
क्रिकेट

PBKS vs MI: पंजाब ने मुंबई को दिया 201 रनों का लक्ष्य प्रभसिमरन और उमरजई की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

IPL 2026 PBKS vs MI
क्रिकेट

150 से ज्याद मैच खेलने के बाद कप्तान बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बने जसप्रीत बुमराह, यह दिग्गज पहले नंबर पर

IPL 2026 Mumbai Indians News, Jasprit Bumrah Wicketless, Mahela Jayawardene on Hardik Pandya, Rohit Sharma Injury Update, MI vs PBKS 2026, Hardik Pandya Captaincy Defend, Cricket Hindi News.
क्रिकेट

PBKS vs MI: मुंबई इंडियंस ने बदला अपना तीसरा कप्तान, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, हार्दिक और सूर्या प्लेइंग 11 से बाहर

IPL 2026
क्रिकेट

‘अब इंडिया के लिए थोड़ी खेलना है… अब हर शॉट लगेगा’, विराट कोहली का Video वायरल, जानें दिग्गज खिलाड़ी ने ऐसा क्यों कहा

Virat Kohli Hundred vs KKR in IPL 2026
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.