मुंबई इंडियंस ने आखिरी 3 ओवर में तबाही मचा IPL में रचा इतिहास, हासिल किया सबसे बड़ा टारगेट

PBKS vs MI: धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुरुवार रात इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) का 58वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में पीबीकेएस 200 के विशाल स्‍कोर का बचाव भी नहीं कर सकी। जबकि आखिरी तीन ओवर में मुकाबला उसके पक्ष में था, जब एमआई को जीत के लिए 50 रन की दरकार थी, लेकिन मुंबई के बल्‍लेबाजों ने 54 रन बनाते हुए धमाकेदार जीत दर्ज की। आईपीएल के 19 साल के इतिहास में ये पहली बार है, जब किसी टीम ने अंतिम तीन ओवर में इतना बड़ा लक्ष्‍य सफलतापूर्वक हासिल किया है।