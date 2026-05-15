MI के खिलाफ गलत फैसले का शिकार हुई PBKS? दिग्गज क्रिकेटर ने की नियम को तुंरत बदलने की मांग

R Ashwin Wants Change IPL Rule: आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। पंजाब किंग्स को अब सीजन में दो मैच और खेलने हैं और अंतिम चार में जगह बनाने के लिए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने तो खराब प्रदर्शन किया ही, साथ ही एक नियम भी टीम पर भारी पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें एक रन का नुकसान हुआ। इस फैसले के बाद पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आईपीएल के नियम को तुरंत बदलने की मांग की।