15 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

MI के खिलाफ गलत फैसले का शिकार हुई PBKS? दिग्गज क्रिकेटर ने की नियम को तुंरत बदलने की मांग

IPL 2026 PBKS vs MI: आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को हराकर उनकी प्लेऑफ की राह मुश्किल कर दी। मैच के दौरान अंपायर के फैसले से पंजाब को नुकसान हुआ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

May 15, 2026

IPL 2026 PBKS vs MI: Rohit Sharma and Shreyas Iyer

IPL 2026 PBKS vs MI: मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के साथ श्रेयस अय्यर (फोटो- IANS)

R Ashwin Wants Change IPL Rule: आईपीएल 2026 के 58वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें थोड़ी धुंधली हो गई हैं। पंजाब किंग्स को अब सीजन में दो मैच और खेलने हैं और अंतिम चार में जगह बनाने के लिए दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करनी होगी। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स के गेंदबाजों ने तो खराब प्रदर्शन किया ही, साथ ही एक नियम भी टीम पर भारी पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें एक रन का नुकसान हुआ। इस फैसले के बाद पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने आईपीएल के नियम को तुरंत बदलने की मांग की।

आखिर क्या हुआ आखिरी गेंद पर

आपको बता दें कि पंजाब किंग्स की पारी की आखिरी गेंद पर विष्णु विनोद ने जसप्रीत बुमराह की गेंद को पीछे खेलने की कोशिश की, लेकिन वह चूक गए। गेंद उनके पैड पर लगी। इसके बाद बल्लेबाज ने एक रन लेने की कोशिश की और साथ में एलबीडब्ल्यू की अपील भी की गई। अंपायर ने उंगली उठा दी। रन पूरा करने के बाद बल्लेबाज ने फैसले को रिव्यू के लिए भेजा और फैसला उसके पक्ष में आया।

हालांकि पंजाब किंग्स को लेग बाय का रन नहीं मिल सका, क्योंकि अंपायर के पास मामला जाने के बाद गेंद को डेड बॉल मान लिया जाता है। इस वजह से पंजाब किंग्स को एक रन का नुकसान हुआ, जिसे लेकर अश्विन ने नियम बदलने की मांग की। उन्होंने कहा कि ठीक वैसे ही जैसे इम्पैक्ट प्लेयर नियम है, डीआरएस के फैसले को पलटने के बाद रन जोड़ने का नियम भी आईपीएल में लागू किया जाना चाहिए, भले ही आईसीसी इस नियम को लागू करने में देरी करे।

इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 200 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए प्रभसिमरन सिंह ने 32 गेंद में 57 रन की पारी खेली, जबकि अजमतुल्लाह उमरजई ने 17 गेंद में चार छक्के और दो चौकों की मदद से 38 रन बनाए। मुंबई इंडियंस के लिए शार्दुल ठाकुर ने चार विकेट चटकाए, जबकि दीपक चाहर को दो सफलताएं मिलीं। जसप्रीत बुमराह इस मुकाबले में विकेट लेने में सफल नहीं रहे।

201 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने एक गेंद रहते 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने 25 गेंद में 25 रन की पारी खेली, जबकि रयान रिकेल्टन ने 48 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 33 गेंद में 75 रन बनाकर पंजाब किंग्स के मुंह से जीत छीन ली। उन्होंने अपनी पारी में 6 चौके और 6 छक्के लगाए। इसके अलावा विल जैक्स ने 10 गेंद में 25 रनों की तूफानी पारी खेली।

पंजाब किंग्स के लिए अजमतुल्लाह उमरजई 2 विकेट हासिल कर सके, जबकि मार्को यानसन और युजवेंद्र चहल को एक-एक सफलता मिली। हालांकि मार्को यानसन और जेवियर बार्टलेट की जमकर धुनाई हुई और दोनों ने मिलकर 7.5 ओवर में 108 रन खर्च कर दिए, जो पंजाब किंग्स की हार की सबसे बड़ी वजह बनी।

ये भी पढ़ें

पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार के विलेन बने ये 2 खिलाड़ी, 8 ओवर में ही इन 2 बॉलर्स में लुटा दिए 108 रन
क्रिकेट
punjab Kings vs Mumbai Indian ipl 2026

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Published on:

15 May 2026 07:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / MI के खिलाफ गलत फैसले का शिकार हुई PBKS? दिग्गज क्रिकेटर ने की नियम को तुंरत बदलने की मांग

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

मुंबई इंडियंस ने आखिरी 3 ओवर में तबाही मचा IPL में रचा इतिहास, हासिल किया सबसे बड़ा टारगेट

PBKS vs MI
क्रिकेट

लगातार 5 मैच हारने के बाद पंजाब किंग्स प्लेऑफ्स के लिए कर पाएगी क्वालीफाई? जानें क्या कहते हैं समीकरण

PBKS vs MI IPL 2026
क्रिकेट

पंजाब किंग्स की लगातार पांचवीं हार के विलेन बने ये 2 खिलाड़ी, 8 ओवर में ही इन 2 बॉलर्स में लुटा दिए 108 रन

punjab Kings vs Mumbai Indian ipl 2026
क्रिकेट

PBKS vs MI: ‘इस हार को पचाना वाकई मुश्किल’, टीम को बाहर होने की कगार पर आता देख छलका कप्तान श्रेयस अय्यर का दर्द

PBKS vs MI Match Highlights
क्रिकेट

PBKS vs MI: पंजाब ने मुंबई को दिया 201 रनों का लक्ष्य प्रभसिमरन और उमरजई की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी

IPL 2026 PBKS vs MI
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.